روسيا تعلن إسقاط أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة.



وذكرت الوزارة على تلغرام "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 216 مسيّرة أوكرانية من بينها 66 فوق منطقة كراسنودار و45 فوق ساراتوف في جنوب روسيا.