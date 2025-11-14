الأخبار
كييف تتعرض لهجوم روسي ضخم
أخبار دولية
2025-11-13 | 23:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كييف تتعرض لهجوم روسي ضخم
شهدت العاصمة الأوكرانية هجوما روسيا ضخما بصواريخ ومسيّرات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، طال العديد من مناطقها وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين وفقا للسلطات المحلية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة.
وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو "يقصف الروس مبانيَ سكنية. هناك العديد من المباني المرتفعة التي تضررت في كل أنحاء كييف، وفي كل منطقة منها".
وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وشاهدوا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد ضربات المسيّرات والصواريخ.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف" متحدثا عن "هجوم واسع النطاق على العاصمة" داعيا السكان إلى دخول الملاجئ.
وقُتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في الهجوم، وفق جهاز الطوارئ الأوكراني الذي أفاد بأنه أنقذ "أكثر من 40 شخصا" من الحرائق والدمار في أنحاء المدينة.
وكان كليتشكو أعلن أن حرائق اندلعت في أحياء عدة بعد الضربات وتم استدعاء أجهزة الإنقاذ.
وأضاف أن من بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى امرأة حامل، بالإضافة إلى رجل في "حالة خطرة".
أخبار دولية
