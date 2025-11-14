باكستان تعلن توقيف أربعة أشخاص من خلية قيادتها في أفغانستان على خلفية تفجير إسلام آباد

أعلنت السلطات الباكستانية الجمعة أنها أوقفت أربعة أشخاص من "خلية إرهابية" تتخذ قيادتها من أفغانستان مقرا، على صلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب إسلام آباد الثلاثاء وأسفر عن مقتل 12 شخصا.



وقالت الحكومة الباكستانية على موقع أكس "أوقف أربعة عناصر في حركة طالبان باكستان متورطون في الهجوم"، وأضافت أن "هذه الخلية كانت تتلقى تعليماتها وتوجيهاتها في كل خطوة من قيادتها في أفغانستان".