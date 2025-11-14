فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالعنف الذي تشهده مدينة الفاشر السودانية، معتبرا أنه "وصمة عار" على المجتمع الدولي الذي فشل في وضع حد له.



وقال تورك إنه "تم تصوير بقع الدم التي تلطّخ الأرض في الفاشر من الفضاء"، مضيفا أن "وصمة العار في سجل المجتمع الدولي أقل وضوحا للعيان، لكن تداعياتها ليست أقل".



وقال إن "فريقي يجمع أدلة على الانتهاكات يمكن استخدامها في إجراءات قانونية"، لافتا الى أن "المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أنها تتابع الوضع عن كثب".

وأضاف "على جميع المتورطين في هذا النزاع أن يعلموا: نراقبكم والعدالة ستسود".