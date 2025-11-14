الأخبار
بكين وطوكيو تستدعيان السفراء بعد تصريحات يابانية بشأن تايوان

أخبار دولية
2025-11-14 | 09:03
أعلنت الصين أنها استدعت سفير اليابان بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، فيما أكدت طوكيو أن موقفها بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم يتغير.
       
وقالت تاكايتشي التي تولت منصبها في 21 تشرين الأول، أمام البرلمان إنه إذا كانت حالة طوارئ في تايوان تستلزم: "نشر بوارج واستخدام القوة، فإن ذلك قد يشكل وضعا يهدد بقاء (اليابان)، مهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر".
          
إلى ذلك، استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ السفير الياباني كينجي كاناسوغي، وفق بيان نشر على موقع الخارجية الصينية.
     
وجاء في البيان أن سون "قدم احتجاجا شديدا على التصريحات الخاطئة التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن الصين".
     
وأضاف أنه "إذا تجرأ أي أحد على التدخل في قضية توحيد الصين بأي شكل من الأشكال، فإن الصين سترد بقوة بالتأكيد".
     
وبعد ساعات، أعلنت طوكيو أنها استدعت سفير الصين وو جيانغهاو و"احتجت بشدة على التصريحات التي تتجاوز بكثير حدود اللياقة والتي أدلى بها في وقت سابق شيويه جيان" القنصل العام الصيني في أوساكا.

 

أخبار دولية

وطوكيو

تستدعيان

السفراء

تصريحات

يابانية

تايوان

