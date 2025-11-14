مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية: الرئيس لم ينسّق أو يتعاون مع أي جهةٍ أجنبية

أكّدت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية عدم صحة المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016.



وأوضحت أنّ ما سبق لا يعدو كونها ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.



وأشارت المديرية إلى أنّ الرئيس لم ينسّق أو يتعاون مع أي جهةٍ أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك.



وشددت على أنّ القرارات والإجراءات المتخذة جميعها آنذاك جاءت بقرارٍ داخليّ مستقل، من دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجيّ.