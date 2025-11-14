الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتلى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب

أخبار دولية
2025-11-14 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتلى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قتلى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب

قضى أشخاص عدة وأصيب آخرون بعدما صدمت حافلة ركابًا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات في وسط ستوكهولم، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى مصرع أشخاص وإصابة آخرين في الحادث، موضحة أنها "لن تعلّق في الوقت الراهن على عدد أو جنس أو أعمار الضحايا".

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام سويدية انتشارًا كبيرًا للشرطة وسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ في الموقع، وبذل طواقم الإغاثة جهودًا أسفل الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين تحتها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ناديا نورتون في تصريح لوكالة فرانس برس إن سبب الحادث لم يتّضح بعد.

وأضافت "سيتعين على التحقيق تحديد ما حدث. من المبكر جدًا الإدلاء بأي تصريحات ولا أريد التكهن بأي شيء".

وأعلنت توقيف سائق الحافلة وفتح تحقيق في جريمة قتل عن غير عمد، في إجراء روتيني.

ورأت نورتون "يجب أن نستجوبه، ثم سنرى هل سيُطلق سراحه أو سيُحتجز".


أخبار دولية

ستوكهولم

اصطدام

حافلة

بمحطة

للركاب

LBCI التالي
الولايات المتحدة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية
الأونروا تطالب الدول المانحة بزيادة تمويلها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطار بحافلة في المكسيك

LBCI
أخبار دولية
2025-10-28

سانا: إطلاق نار على حافلة ركاب بين دمشق والسويداء

LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

في المكسيك: اصطدام قطار بحافلة من طابقين... وسقوط قتلى وجرحى

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

الإخبارية السورية: قتلى ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل حراس منشآت نفطية بالقرب من دير الزور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:42

بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية

LBCI
أخبار دولية
14:35

إصابة امرأة في انفجار استهدف منزلا في دمشق

LBCI
أخبار دولية
14:20

ترامب يتصل بكل من كمبوديا وتايلاند بعد المواجهات الحدودية

LBCI
أخبار دولية
13:21

فلسطين رحّبت بالبيان الدوليّ المشترك في شأن مشروع قرار مجلس الأمن لإنهاء الصراع في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-07

اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12

مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS

LBCI
أخبار لبنان
04:00

مصلحة الاقتصاد: مطاعم الفول ومعمل للكرواسون في صيدا تلتزم الشروط بعد إعادة الكشف عليها

LBCI
أخبار دولية
14:42

بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
موضة وجمال
07:30

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More