ويتكوف يعتزم لقاء الحية

يعتزم المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف لقاء، كبير المفاوضين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، خليل الحية قريبًا، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين.