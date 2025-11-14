فلسطين رحّبت بالبيان الدوليّ المشترك في شأن مشروع قرار مجلس الأمن لإنهاء الصراع في غزة

رحّبت دولة فلسطين، ببيان الولايات المتحدة الأميركية، وقطر، ومِصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، في شأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.



وشددت فلسطين على أهمية هذا المسعى، لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيليّ الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوريّ نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية.



وجددت دولة فلسطين تأكيد جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين.