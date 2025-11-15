ترامب: أنظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات شبح مقاتلة من طراز إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.



وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات".



وأضاف: "أنظر في الأمر. لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء الكثير من طائرات إف-35، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".



وتأتي هذه الصفقة المحتملة في الوقت الذي يعتزم فيه ترامب استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقيات اقتصادية ودفاعية.



وعندما سُئل عن المحادثات، قال ترامب للصحفيين إنها "أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم" السعودية.



وكرر أمله في أن تنضم السعودية قريبا إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.



وتمانع الرياض اتخاذ هذه الخطوة في غياب اتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.



وأثار تقرير مخابراتي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مخاوف بشأن صفقة إف-35 المحتملة، محذرا من أن الصين قد تحصل على تكنولوجيا الطائرة في حال إتمام البيع، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة على التقييم.