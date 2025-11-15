ترامب: سأتخذ إجراء قضائيا ضد هيئة الإذاعة البريطانية في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت للصحفيين أنه من المرجح أن يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) خلال الأيام المقبلة لمطالبتها بتعويض يصل إلى خمسة مليارات دولار بسبب تعديل أجرته على خطاب ألقاه عام 2021 في اليوم الذي اجتاح فيه أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس).



وكان محامو ترامب قد حددوا في البداية مهلة تنتهي الجمعة لإلزام (بي.بي.سي) بسحب فيلمها الوثائقي وإلا فستواجه دعوى قضائية بتعويض "لا يقل" عن مليار دولار.



وطالبوا أيضا بأن تصدر (بي.بي.سي) اعتذارا وأن تعوض ترامب عما وصفوه بأنه "ضرر جسيم لحق بسمعته وماله".



وقدمت (بي.بي.سي) اعتذارا شخصيا لترامب يوم الخميس بعد أن أقرت بأن تحريرها لتصريحات ترامب كان "خطأ في التقدير"، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.



وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من هذا الأسبوع".



وأضاف: "أعتقد أنني مضطر لفعل ذلك، أعني أنهم اعترفوا حتى بالغش. لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".



وأشار ترامب إلى أنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن هذه المسألة، لكنه يعتزم الاتصال به خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضح أن ستارمر حاول التواصل معه وكان "محرجا للغاية" بسبب هذا الأمر.