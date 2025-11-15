الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية لاتفاق سلام في قطر

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس اليوم السبت في قطر اتفاقية إطارية لاتفاق سلام بهدف إنهاء القتال في شرق الكونغو.



ووقع الاتفاق ممثلون عن الجانبين في مراسم أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.