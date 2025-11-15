الأخبار
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تؤكد احتجاز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية
أخبار دولية
2025-11-15 | 07:01
مشاهدات عالية
إيران تؤكد احتجاز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أكدت اليوم السبت أن الحرس الثوري احتجز ناقلة تحمل شحنة مواد بتروكيماوية متجهة إلى سنغافورة في مياه الخليج أمس.
وبعد الفحص، قالت السلطات إن "الناقلة ارتكبت انتهاكا لنقلها شحنة غير مصرح بها". ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.
أخبار دولية
احتجاز
ناقلة
بتروكيماوية
التالي
ترامب يعتزم مطالبة "بي بي سي" بخمسة مليارات دولار تعويضا عن التوليف المضلل لأحد خطاباته
الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية لاتفاق سلام في قطر
السابق
آخر الأخبار
عالم الطبخ
08:15
الدجاج والأرز مع الطماطم المجففة بصلصة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار دولية
07:27
كينشاسا وحركة إم23 توقعان في الدوحة خارطة طريق جديدة للسلام
0
أخبار لبنان
07:22
انقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية بسبب العاصفة
0
أخبار دولية
07:14
ترامب يعتزم مطالبة "بي بي سي" بخمسة مليارات دولار تعويضا عن التوليف المضلل لأحد خطاباته
اخترنا لكم
أخبار دولية
07:27
كينشاسا وحركة إم23 توقعان في الدوحة خارطة طريق جديدة للسلام
0
أخبار دولية
07:14
ترامب يعتزم مطالبة "بي بي سي" بخمسة مليارات دولار تعويضا عن التوليف المضلل لأحد خطاباته
0
أخبار دولية
06:58
الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية لاتفاق سلام في قطر
0
أخبار دولية
02:27
مجلس الأمن الدولي يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2025-10-06
الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة في عودة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين
0
آخر الأخبار
2025-11-14
شركة كولومبيا لإدارة السفن: السفينة المحملة بشحنة من وقود الديزل عالي الكبريت كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى سنغافورة عند فقد الاتصال
0
أخبار لبنان
2025-10-03
الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حرش علي الطاهر أحدثت أضرارا في الممتلكات
0
فنّ
2025-11-13
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
0
أخبار لبنان
03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
0
أخبار لبنان
03:55
وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..
0
اقتصاد
03:50
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
0
أخبار دولية
02:25
ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
1
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
2
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
3
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
4
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
5
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
6
أخبار لبنان
09:30
الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل
7
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
8
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
