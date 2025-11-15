الأخبار
إيران تؤكد احتجاز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية

أخبار دولية
2025-11-15 | 07:01
إيران تؤكد احتجاز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية
إيران تؤكد احتجاز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أكدت اليوم السبت أن الحرس الثوري احتجز ناقلة تحمل شحنة مواد بتروكيماوية متجهة إلى سنغافورة في مياه الخليج أمس.

وبعد الفحص، قالت السلطات إن "الناقلة ارتكبت انتهاكا لنقلها شحنة غير مصرح بها". ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

أخبار دولية

احتجاز

ناقلة

بتروكيماوية

