كينشاسا وحركة إم23 توقعان في الدوحة خارطة طريق جديدة للسلام

وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم23" المدعومة من رواندا في الدوحة إطار عمل جديدا نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو.وتمّ التوقيع على الاتفاق المسمى "إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23" في العاصمة القطرية وسط مراسم حضرها مسؤولون من الجانبين، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطر.ووصف كبير المفاوضين القطريين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي هذه الخطوة بـ"الإنجاز التاريخي"، مضيفا أن "الجهود مستمرة لتحقيق السلام على الأرض من خلال وضع آليات التنفيذ الملائمة".وسبق أن وقّع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق في الدوحة في تموز، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكات، واتُهم الجانبان بخرق الهدنة.