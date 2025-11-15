الأخبار
تايلاند: الولايات المتحدة تعلق محادثات تجارية بسبب أزمة الهدنة مع كمبوديا
أخبار دولية
2025-11-15 | 09:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تايلاند: الولايات المتحدة تعلق محادثات تجارية بسبب أزمة الهدنة مع كمبوديا
أعلنت تايلاند أن الولايات المتحدة أبلغتها بتعليق المحادثات الخاصة باستكمال اتفاق تجاري متبادل، وذلك حتى تؤكد الحكومة التزامها بوقف إطلاق النار مع كمبوديا.
وذكرت تايلاند في وقت سابق أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن لإنهاء الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا لا يمكن تنفيذه بسبب ما وصفته بانتهاكات من جانب فنومبينه.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديغ بالانكورا أن رسالة من مكتب الممثل التجاري الأميركي وصلت مساء أمس الجمعة تفيد بتعليق المحادثات بشأن الانتهاء من تفاصيل الاتفاق التجاري.
وأشار الى أن رسالة مكتب الممثل التجاري الأميركي ذكرت أن المفاوضات يمكن أن تُستأنف بمجرد أن تؤكد تايلاند التزامها بتنفيذ الإعلان المشترك مع كمبوديا لوقف إطلاق النار.
ويتعين على الجانبين التفاوض واستكمال تفاصيل الاتفاق التجاري وإعداده للتوقيع حتى يدخل حيز التنفيذ.
وأعلنت واشنطن وبانكوك الشهر الماضي اتفاقا إطاريا للتجارة المتبادلة يسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 19 بالمئة على المنتجات التايلاندية مع تحديد المنتجات التي يمكن تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها أو إلغاؤها.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلى زعيمي تايلاند وكمبوديا وقال إنه يعتقد أن الأمور بين البلدين "ستكون على ما يرام". ولم يذكر شيئا عن الرسالة.
وعلقت تايلاند الأسبوع الماضي اتفاق وقف إطلاق النار وطالبت باعتذار من كمبوديا، قائلة إنها زرعت ألغاما أرضية جديدة أصابت جنودا تايلانديين، وهو ما نفته فنومبينه.
أخبار دولية
تايلاند
الولايات المتحدة
محادثات تجارية
كمبوديا
