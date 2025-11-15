مقتل أربعة عناصر أمن بهجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا

قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن في نيجيريا هم جنديان وعضوان في مجموعة للدفاع الذاتي الجمعة، بكمين نصبه جهاديون في تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق نيجيريا، بحسب مصدر عسكري وتقرير أمني للأمم المتحدة.



وأطلق أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (إيسواب) النار من أسلحة ثقيلة على قافلة دراجات نارية تضم جنودا، وعناصر في مجموعة للدفاع الذاتي مناهضة للجهاديين، وصيادين محليين كانوا يقومون بدورية قرب قرية واجيركو في منطقة دامبوا في ولاية بورنو، بحسب المصدرين.



وتأتي الواقعة في إطار سلسلة هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا واستهدفت قوات الأمن النيجيرية.



وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا قرابة الساعة 16,30 أمس".



وأكد حصول "تبادل لإطلاق النار".



وتناقلت وكالات إنسانية في المنطقة تقريرا للأمم المتحدة عن الوضع، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، وأورد الأرقام نفسها، لافتا الى أن الجهاديين استولوا على 17 دراجة نارية.