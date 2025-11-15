الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية

أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية وأنه رصد انفجارات متعددة وحريقا كبيرا في الموقع.



ولم يقدم الجيش في بيانه المنشور على فيسبوك مزيدا من التفاصيل عن القصف.



وتقع مصفاة ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.



وتواصل أوكرانيا شن ضربات بطائرات مُسيرة على مصافي النفط الروسية بشكل منتظم، في محاولة لإضعاف قدرة موسكو على تمويل الغزو الشامل الذي بدأته في شباط 2022.