إثيوبيا تؤكد تفشي وباء ماربورغ في جنوبها
أخبار دولية
2025-11-15 | 10:29
إثيوبيا تؤكد تفشي وباء ماربورغ في جنوبها
أكدت سلطات أديس أبابا أن تفشي فيروس ماربورغ في جنوب إثيوبيا بلغ درجة الوباء، وفق ما أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في منظمة الاتحاد الافريقي.
وينتقل فيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى عن طريق بعض أنواع الخفافيش، وينتمي إلى عائلة فيروس إيبولا نفسها. ويمكن أن يصل معدل الوفيات الناجمة عنه إلى نحو 90 في المئة.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن تسع حالات إصابة بفيروس ماربورغ على الأقل سُجِّلَت في جنوب إثيوبيا.
وأكدت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنها "تدعم إثيوبيا بفاعلية في جهودها لاحتواء تفشي المرض ومعالجة المصابين، وتساند كل الجهود المبذولة لمنع أي انتشار له خارج الحدود".
وتلقى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في 12 تشرين الثاني بلاغا عن "حالة اشتباه بحمى نزفية فيروسية". وأخذ المركز الجمعة علما بتأكيد وزارة الصحة الفدرالية الإثيوبية والمعهد الإثيوبي للصحة العامة تفشي مرض فيروس ماربورغ في جينكا، بالمنطقة الجنوبية.
وأفادت وزارة الصحة الإثيوبية الجمعة عبر "إكس" بأن "الفيروس الموجود في إثيوبيا ينتمي إلى سلالة مشابهة لتلك المسؤولة عن أوبئة في دول شرق إفريقيا الأخرى".
وأشارت الوزارة أيضا إلى أنها تتخذ تدابير وقائية بالتعاون مع منظمات صحية أخرى، بالإضافة إلى تنسيق أنشطة الفحوص.
أخبار دولية
إثيوبيا
وباء
ماربورغ
