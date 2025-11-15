الأخبار
زيلينسكي يجدد مطالبته بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
أخبار دولية
2025-11-15 | 16:13
زيلينسكي يجدد مطالبته بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، غداة ضربات روسية على كييف أوقعت سبعة قتلى.
وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد أن أصابت صواريخ روسية مبان سكنية في العاصمة الأوكرانية الجمعة.
وفي وقت سابق، أفادت سلطات في جنوب أوكرانيا بمقتل أربعة أشخاص في هجمات روسية السبت.
وجاء في منشور لزيلينسكي على شبكة للتواصل الاجتماعي: "إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم منقذ للأرواح، إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومزيد من قدرات الحماية وعزم أكبر من جانب شركائنا".
وكانت سلطات أوكرانية أفادت السبت بارتفاع حصيلة قتلى هجوم وقع الجمعة في كييف إلى سبعة، بعد وفاة امرأة مسنة في المستشفى.
وقال زيلينسكي إن إحدى الضحايا هي ناتاليا خودمنشوك، زوجة مشغّل في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية كان توفي في كارثة العام 1986.
وقال زيلينسكي: "بعد نحو أربعة عقود، قُتلت ناتاليا في مأساة جديدة، ومرة جديدة الكرملين هو السبب".
وسقط في الهجوم أيضا زوجان في السبعينات وشخص يبلغ 62 عاما.
أخبار دولية
زيلينسكي
أنظمة الدفاع الجوي
كييف
ضربات روسية
Learn More