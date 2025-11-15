قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية

قُتل 18 شخصا على الأقل بهجوم شنه متمردون من "القوات الديموقراطية المتحالفة" على مركز صحي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث ترتكب هذه الجماعة المسلحة مجازر، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس السبت من مصادر محلية وأمنية.



ومنذ ثلاثة عقود يعاني شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية من أعمال عنف وتنتشر فيه العديد من المجموعات المسلّحة والميليشيات.



ومطلع هذا العام، سيطرت حركة إم23 المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال كيفو وجنوب كيفو، الإقليمين الواقعين في شرق الكونغو الديموقراطية.



وفي شمال المنطقة التي تنشط فيها حركة إم23، يرتكب متمردو "القوات الديموقراطية المتحالفة"، الجماعة المسلّحة التي شكّلها متمرّدون أوغنديون سابقون وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية، مجازر متكررة ولا سيّما في الأراضي الواقعة في شمال إقليم شمال كيفو وفي إقليم إيتوري.



وقتلت "القوات الديموقراطية المتحالفة" أكثر من 190 شخصا في شرق الكونغو الديموقراطية في هجمات نفّذتها منذ تمّوز الفائت، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.



وليل الجمعة السبت، شنّت "القوات الديموقراطية المتحالفة" هجوما على قرية بيامبوي الواقعة على بُعد حوالى 40 كيلومترا غرب مدينة بوتيمبو التجارية الكبرى، في منطقة تستهدفها الجماعة باستمرار.



وقال مارسيل مومبيري كانزوكا من شرطة بيامبوي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن المتمردين هاجموا مركز بيامبوي الصحي وأحرقوه، وإن "16 شخصا قتلوا" هناك، فيما قتل "اثنان آخران في أحياء مجاورة".



وأضاف: "أُحرقت منازل وفُقد أشخاص".



وفي وقت لاحق، أفاد الصليب الأحمر المحلي بسقوط 23 قتيلا.



ومنذ العام 2021، ينتشر الجيش الأوغندي في الجزء الشمالي من شمال كيفو وفي إيتوري إلى جانب الجيش الكونغولي لمحاربة "القوات الديموقراطية المتحالفة". لكن المتمردين يتجنبون المواجهات المسلحة، ولم تضع العملية المشتركة حدا للعنف.