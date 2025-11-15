الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية

أخبار دولية
2025-11-15 | 16:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية

قُتل 18 شخصا على الأقل بهجوم شنه متمردون من "القوات الديموقراطية المتحالفة" على مركز صحي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث ترتكب هذه الجماعة المسلحة مجازر، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس السبت من مصادر محلية وأمنية.
     
ومنذ ثلاثة عقود يعاني شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية من أعمال عنف وتنتشر فيه العديد من المجموعات المسلّحة والميليشيات.
     
ومطلع هذا العام، سيطرت حركة إم23 المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال كيفو وجنوب كيفو، الإقليمين الواقعين في شرق الكونغو الديموقراطية.
     
وفي شمال المنطقة التي تنشط فيها حركة إم23، يرتكب متمردو "القوات الديموقراطية المتحالفة"، الجماعة المسلّحة التي شكّلها متمرّدون أوغنديون سابقون وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية، مجازر متكررة ولا سيّما في الأراضي الواقعة في شمال إقليم شمال كيفو وفي إقليم إيتوري.
     
وقتلت "القوات الديموقراطية المتحالفة" أكثر من 190 شخصا في شرق الكونغو الديموقراطية في هجمات نفّذتها منذ تمّوز الفائت، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.
     
وليل الجمعة السبت، شنّت "القوات الديموقراطية المتحالفة" هجوما على قرية بيامبوي الواقعة على بُعد حوالى 40 كيلومترا غرب مدينة بوتيمبو التجارية الكبرى، في منطقة تستهدفها الجماعة باستمرار.
     
وقال مارسيل مومبيري كانزوكا من شرطة بيامبوي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن المتمردين هاجموا مركز بيامبوي الصحي وأحرقوه، وإن "16 شخصا قتلوا" هناك، فيما قتل "اثنان آخران في أحياء مجاورة".
     
وأضاف: "أُحرقت منازل وفُقد أشخاص".
     
وفي وقت لاحق، أفاد الصليب الأحمر المحلي بسقوط 23 قتيلا. 
     
ومنذ العام 2021، ينتشر الجيش الأوغندي في الجزء الشمالي من شمال كيفو وفي إيتوري إلى جانب الجيش الكونغولي لمحاربة "القوات الديموقراطية المتحالفة". لكن المتمردين يتجنبون المواجهات المسلحة، ولم تضع العملية المشتركة حدا للعنف.

أخبار دولية

قتلى

هجوم

الكونغو الديموقراطية

LBCI التالي
الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية لاتفاق سلام في قطر
مجلس الأمن الدولي يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

الأمم المتحدة تحذر من أن 27 مليون شخص يواجهون المجاعة في الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-03

قطر مستعدة لاستثمار 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار دولية
01:42

مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة

LBCI
أخبار دولية
09:27

مقتل أربعة عناصر أمن بهجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:42

مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة

LBCI
أخبار دولية
00:42

ضبط نصف طن من المخدرات في الكاريبي في عملية مشتركة بين جمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:19

إصابة تسعة أشخاص بعد صدم سيارة سباق حشدا من المتفرجين في أستراليا

LBCI
أخبار دولية
00:07

مادورو يصف التدريبات العسكرية المشتركة بين ترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة بأنها "غير مسؤولة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-13

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أخبار لبنان
13:07

الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

LBCI
آخر الأخبار
00:57

هيئة البث الإسرائيلية: أعمال البحث عن جثث المخطوفين المتبقية في قطاع غزة تستأنف اليوم

LBCI
آخر الأخبار
01:44

واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:12

باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي

LBCI
أخبار لبنان
13:23

هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

LBCI
أخبار لبنان
13:07

الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
أخبار لبنان
11:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
09:56

البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

LBCI
خبر عاجل
06:33

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

LBCI
أمن وقضاء
06:19

شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More