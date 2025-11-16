مادورو يصف التدريبات العسكرية المشتركة بين ترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة بأنها "غير مسؤولة"

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة المقررة بين الولايات المتحدة وحليفتها ترينيداد وتوباغو بأنها "غير مسؤولة"، في ظل تكثيف واشنطن لوجودها العسكري في منطقة الكاريبي.



وترى كراكاس أن النشاط العسكري الأميركي في الكاريبي والذي تقول واشنطن إنه موجه ضد عصابات المخدرات، هو مجرد غطاء للإطاحة بالزعيم اليساري مادورو.



وهذه هي ثاني مناورة تدريبية مشتركة تجريها الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو في أقل من شهر.

