إصابة تسعة أشخاص بعد صدم سيارة سباق حشدا من المتفرجين في أستراليا

أصيب تسعة أشخاص بجروح بعد أن صدمت سيارة حشدا من المتفرجين خلال سباق للسيارات في جنوب شرق أستراليا، وفق ما أفادت الشرطة.



وكانت السيارة تشارك في سباق مساء السبت في والتشا، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال سيدني، عندما فقد سائقها السيطرة عليها واخترق سياجا وصدم حشدا خلفه.



وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بأن رجلا يبلغ 54 عاما في حالة حرجة، بينما ثلاثة آخرون اصاباتهم بليغة.



وأضافت الشرطة أن المصابين تراوح أعمارهم بين 20 و75 عاما.

