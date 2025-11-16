الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الهند: توقيف شريك منفذ الهجوم الانتحاريّ بسيارة في نيودلهي

أخبار دولية
2025-11-16 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهند: توقيف شريك منفذ الهجوم الانتحاريّ بسيارة في نيودلهي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الهند: توقيف شريك منفذ الهجوم الانتحاريّ بسيارة في نيودلهي

اعتقلت السلطات الهندية شريك منفّذ هجموج “انتحاري” بتفجير سيارة في نيودلهي في وقت سابق هذا الأسبوع.

     

وقالت وكالة التحقيق الوطنية التي تتولى مكافحة الإرهاب، إنّ المهاجم والمشتبه به الثاني هما من الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، حيث نفذت الشرطة مداهمات واسعة النطاق في الأيام الأخيرة.

     

وأعلنت الوكالة عن "اختراق" في التحقيق.

 

وأوضحت اعتقالها لأمير رشيد علي الذي وصفته بأنه شريك "الانتحاريّ” الذي "تم تسجيل السيارة المستخدمة في الهجوم باسمه".

     

وأشارت إلى أنه "تآمر مع الانتحاري المفترض عمر النبي، لتنفيذ الهجوم الإرهابيّ”، من دون تحديد أي دافع محتمل.

     

وجاء أمير رشيد علي إلى نيودلهي "لتسهيل شراء السيارة التي استُخدمت في نهاية الأمر كعبوة ناسفة"، وفقًا لبيان لوكالة مكافحة الإرهاب. 

     

وحددت الوكالة هوية السائق بأنه عمر النبي، من سكان كشمير وكان أستاذا مساعدًا في الطب العام في جامعة في ولاية هاريانا (شمال). 

     

ووقع الانفجار الاثنين قرب محطة مترو مزدحمة في جوار القلعة الحمراء التاريخية في حي دلهي القديم بالعاصمة، حيث يُلقي رئيس الوزراء خطابه السنوي بمناسبة عيد الاستقلال

آخر الأخبار

أخبار دولية

توقيف

الهجوم

الانتحاريّ

بسيارة

نيودلهي

LBCI التالي
السلطات اليابانية تحذر من تساقط الرماد في جنوب البلاد بعد ثوران بركاني
قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-11

حماس تتهم الولايات المتحدة بأنها "شريك كامل" في الهجوم الإسرائيلي في قطر

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

ثمانية قتلى و19 جريحا بانفجار السيارة في نيودلهي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-02

الشرطة البريطانية: السترة الناسفة التي كان يرتديها منفذ الهجوم لم تكن قابلة للانفجار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

وزيرة الداخلية البريطانية: منفذ هجوم كنيس مانشستر لم يكن معروفًا لأجهزة الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:19

وصول حاملة طائرات أميركية إلى البحر الكاريبي في خضم توترات مع فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
أخبار لبنان
13:33

سوريا تسلّم لبنان 17 مواطنا دخلوا المياه الإقليمية السورية بطريقة غير شرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

مريضة في مستشفى مار يوسف بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، التواصل على: 70203609

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل بقوة في مواجهة الإعتداءات المتكررة للحوثيين

LBCI
حال الطقس
03:35

مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
حال الطقس
03:35

مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
أمن وقضاء
03:16

وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More