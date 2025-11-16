رئيس مجلس النواب الأميركي: "ليس هناك ما نخفيه" في ملفات إبستين

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أنه يعتقد أن التصويت الذي اقترب موعده بشأن إفراج وزارة العدل عن الملفات المتعلقة بجيفري إبستين يجب أن يساعد في وضع حد للاتهامات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت له صلة بانتهاكات مرتكب الجرائم الجنسية الراحل والاتجار بالفتيات القاصرات.وقال جونسون لشبكة فوكس نيوز: "غنهم يفعلون ذلك لملاحقة الرئيس ترامب على فرضيه أن له علاقة بالأمر. لكنه ليس له علاقة".وأشار جونسون إلى الديمقراطيين، قائلا: "تتركز خطتهم بالكامل على إبستين، لذا سننزع هذا السلاح من أيديهم... دعونا ننتهي من هذا الأمر ونمضي قدما. ليس هناك ما نخفيه".