واشنطن تأمل بإنجاز الاتفاق مع الصين حول المعادن النادرة بحلول نهاية الشهر

أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت عن "أمله" في أن ينجز الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين حول صادرات المعادن النادرة رسميا في خلال حوالى 10 أيام.



وقال بيسينت في تصريحات لقناة فوكس نيوز: "لم ننجز بعد الاتفاق"، لكن "نأمل القيام بذلك بحلول عيد الشكر" أي في 27 تشرين الثاني.



وأعرب الوزير عن "قناعته" بأن "الصين ستحترم التزاماتها"، وإلا في حوزة واشنطن "روافع ضغط كثيرة" للردّ.