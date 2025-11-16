وصول حاملة طائرات أميركية إلى البحر الكاريبي في خضم توترات مع فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة وصول حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد" إلى البحر الكاريبي رسميا في إطار عمليات لمكافحة المخدرات وفي خضم تصاعد للتوترات مع فنزويلا.



وأوضح بيان صادر عن القيادة العسكرية الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) التي تغطي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، موقع حاملة الطائرات بعد إعلان الثلاثاء أكد أنها دخلت في هذا اليوم منطقة مسؤولية القيادة.



وأوضح بيان القيادة الجنوبية أن مجموعة حاملة الطائرات "ستنضم إلى القوات الموجودة في البحر الكاريبي" وبينها مجموعة برمائية ووحدة مشاة بحرية.

