أستراليا تستبعد فكرة الاستضافة المشتركة لقمة المناخ العام المقبل مع تركيا

أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين أن بلاده ترفض فكرة الاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31) العام المقبل مع تركيا، في ظل الجمود المستمر بين البلدين.



ويأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر دبلوماسية تركية لرويترز أمس الأحد أن تركيا اقترحت قيادة مشتركة لقمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل مع أستراليا ولا تزال المناقشات حول مشكلة الاستضافة دون حل.



وقال ألبانيزي للصحفيين: "لا... لن نشارك في الاستضافة لأن الاستضافة المشتركة غير منصوص عليها في قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".



وأضاف: "لذا فهذا ليس خيارا مطروحا، والناس يدركون أنه ليس خيارا ولهذا السبب تم استبعاده".