فاينانشال تايمز: برلين وباريس تناقشان إلغاء خطة بناء مقاتلة بشكل مشترك

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين أن ألمانيا وفرنسا تناقشان تقليص حجم مشروع الدفاع الجوي الرائد الذي تبلغ تكلفته 100 مليار يورو (11599 مليار دولار) من خلال إلغاء خطط لبناء طائرة مقاتلة بشكل مشترك والتركيز على تطوير نظام قيادة وتحكم يطلق عليه "السحابة القتالية".



ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.



(الدولار = 0.8621 يورو)