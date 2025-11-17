الإليزيه: ماكرون وزيلينسكي يوقّعان إعلان نوايا لشراء كييف ما يصل إلى مئة طائرة رافال

وقّع الرئيسان الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي والفرنسيّ إيمانويل ماكرون "إعلان نوايا" يمهّد لشراء أوكرانيا مستقبلًا مقاتلات فرنسية من طراز "رافال".



وقد يصل عددها إلى نحو مئة، إلى جانب أنظمة دفاع جويّ من الجيل الجديد، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لكييف.



وقال الإليزيه إنّ الاتفاق، الذي يمتدّ "على أفق يقارب عشر سنوات"، يفتح الباب أمام عقود مستقبلية لـ"اقتناء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية" جديدة.



وتشمل "نحو 100 طائرة رافال مع منظومتها التسليحية"، إضافة إلى منظومات أخرى بينها نظام الدفاع الجوي الجديد "سامب-تي" (SAMP-T) قيد التطوير، وأنظمة رادار وطائرات مسيّرة.