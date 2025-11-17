الأخبار
متحدث باسم الحكومة الألمانية: سنلغي أمرًا يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
أخبار دولية
2025-11-17 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
متحدث باسم الحكومة الألمانية: سنلغي أمرًا يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أنّ الحكومة ستلغي أمرًا يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال: "ستعود الحكومة، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حده في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والتعامل مع التطورات الأخرى".
وأشار المتحدث إلى أنّ القرار سيسمح باستئناف الصادرات التي عُلّقت في آب اعتبارًا من 24 تشرين الثاني.
وأكد المتحدث أنّ ألمانيا لا تزال ملتزمة بدعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.
إشترك
