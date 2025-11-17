الأخبار
الأمم المتحدة تأسف لحكم بنغلاديش بالإعدام على الشيخة حسينة

2025-11-17 | 10:40
الأمم المتحدة تأسف لحكم بنغلاديش بالإعدام على الشيخة حسينة
الأمم المتحدة تأسف لحكم بنغلاديش بالإعدام على الشيخة حسينة

رأت الأمم المتحدة أن الحكم على رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يشكّل "لحظة مهمة للضحايا"، لكنها أسفت لكون الحكم قضى بإنزال عقوبة الإعدام بها.

وخلصت محكمة في العاصمة دكا في ختام جلسات المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر الى أن حسينة مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في مقدّمها التحريض على القتل والأمر به.

واعتبرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان أن هذه الأحكام "تشكّل لحظة مهمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت أثناء قمع التظاهرات العام الفائت".

وقالت "مع أننا لم نكن مطلعين على تفاصيل سير هذه المحاكمة، كنا دائمًا نشدّد على ضرورة أن تكون كل الإجراءات" القضائية التي تهدف إلى إقامة العدالة "متوافقة بشكل لا لبس فيه مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة".

وأوضحت أن "لهذا الأمر أهمية أكبر عندما تكون المحاكمات، كما في هذه القضية، أجريت غيابيًا وأفضت إلى حكم بالإعدام".

وتابعت "نأسف أيضا لفرض عقوبة الإعدام التي نعارضها في كل الظروف".

