بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير

تعهد رئيس مجلس إدارة شبكة بي بي سي بمواجهة دعوى قضائية بمليار دولار هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفعها ضد الشبكة البريطانية بتهمة التشهير.



وقال سمير شاه في رسالة إلى الموظفين: "أريد أن أكون واضحا تماما معكم - موقفنا لم يتغير. دعوى التشهير باطلة ونحن عازمون على محاربة هذا الأمر"، وذلك وسط جدل أثاره برنامج على الشبكة قام بتوليف مقطع من خطاب لترامب بشكل مضلل.



وأعلن ترامب الجمعة أنه يعتزم مقاضاة بي بي سي ومطالبتها بتعويض يصل إلى خمسة مليارات دولار، بعدما اعتذرت الشبكة البريطانية لكنها أكدت أنها لن تدفع تعويضات عن التعديل المضلل.



ورفضت بي بي سي اتهامات ترامب لها بالتشهير، لكن يبدو أن الرئيس عازم على متابعة القضية رغم استقالة كبار المسؤولين التنفيذيين في الشبكة، وفي ظل الجدل الذي ينذر بتوتر العلاقات مع لندن.



وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية: "سنقاضيهم مقابل أي مبلغ يراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل. أعتقد أن عليّ أن أفعل ذلك. حتى هم اعترفوا بغشهم".



واعتذرت بي بي سي الأسبوع الماضي بسبب تعديل في خطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنفي" قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021.



وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في المملكة المتحدة، وقال شاه: "نحن بالطبع ندرك تماما امتياز ما نحصل عليه من تمويل، وضرورة حماية دافعي رسوم الترخيص، أي الشعب البريطاني".



وتشهد الشبكة بلبلة منذ ظهور المقطع المعدل من برنامجها الإخباري الرائد "بانوراما" الذي عُرض قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، مجددا.