الجيش الإسرائيلي يفكّك بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

أخلى الجيش الإسرائيلي بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة ودمّر مبانيها، فيما أشارت السلطات إلى وقوع "حوادث عنف شديدة" في الموقع.



وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها وسائل إعلام إسرائيلية انتشار قوة كبيرة في بؤرة "تسور مسغافي" الواقعة في منطقة غوش عتصيون جنوب القدس، مع استعداد آليات ثقيلة للهدم، بينها جرافة ظهرت وهي تصدم جانب أحد المباني بينما يقف أشخاص على سطحه.



وأفادت وسائل الإعلام بأن 25 عائلة أُجليت من المكان.



وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في هجمات مستوطنين إسرائيليين، خصوصًا من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وأحيانًا جنودًا إسرائيليين.



وتعهّد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأسبوع الماضي وقف مثل هذه الهجمات.



وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن "الإخلاء يتم وفقًا للقانون والإجراءات المعتمدة"، مضيفة في بيان أن "الأنشطة الإجرامية وحوادث العنف الشديدة في الموقع أثرت على أمن المنطقة".



وأكدت أن الجيش والإدارة المدنية التابعة لها والمسؤولة عن هدم البؤر، إلى جانب الجهات الأمنية "ستواصل حفظ القانون والنظام" في الضفة الغربية المحتلة، "مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الإجراءات ضد المنشآت المبنية بشكل غير قانوني والتي تقوّض الأمن والنظام العام لجميع سكان المنطقة".



