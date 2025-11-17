0min

محملة بـ90 ألف طن من النفط الخام... وصول ناقلة نفط سعودية إلى ميناء بانياس السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوصول ناقلة النفط السعودية PETALIDI إلى ميناء بانياس البحري محملة بـ90 ألف طن من النفط الخام وذلك في إطار المنحة السعودية المقدمة لسوريا والتي تهدف إلى دعم الاحتياجات المحلية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين السعودية وسوريا.