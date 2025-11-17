ترامب: سنبيع طائرات إف-35 للسعودية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبيع طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-35 إلى السعودية.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سأقول إننا سنفعل ذلك".



ومن المقرر أن يلتقي ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض غدا الثلاثاء.