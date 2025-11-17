وزير إسرائيلي يدعو إلى اعتقال محمود عباس إن صوت مجلس الأمن لصالح دولة فلسطين

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين فلسطينيين كبار إن صوت مجلس الأمن الدولي لصالح دولة فلسطين.



وقال بن غفير أمام صحافيين موجها كلامه الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا سرعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الامم المتحدة، عليك ان تأمر باغتيالات محددة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وهم "إرهابيون" على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال ابو مازن"، أي الرئيس محمود عباس.



ويصوت مجلس الأمن مساء الاثنين في نيويورك على مشروع قرار أميركي يدعم خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتلحظ هذه الخطة في نهاية المطاف إمكان قيام دولة فلسطينية سيدة ومستقلة، الامر الذي تعارضه حكومة نتنياهو بشدة.