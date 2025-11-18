وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز ينسحب من الحياة العامة بعد نشر رسائل إيبستين

كشف وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز الاثنين انه "سينسحب" من الحياة العامة بعدما نشر الكونغرس رسائل إلكترونية تظهر اتصالات وثيقة بينه وبين جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.



وقال سامرز في بيان أرسل لوسائل إعلام أميركية "أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراري الخاطئ بمواصلة التواصل مع إبستين".



وأضاف الرئيس الأسبق لجامعة هارفرد والذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد بيل كلينتون "بينما أواصل الوفاء بالتزاماتي التعليمية، سأنسحب من الالتزامات العامة كجزء من جهدي الأوسع لإعادة بناء الثقة وإصلاح العلاقات مع الأشخاص الأقرب إلي".

