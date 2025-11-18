ترامب ومادورو مستعدان لإجراء محادثات مع تصاعد التوترات في فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه سيتحدث "في وقت معين" مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أعلن استعداده للتحدث "وجها لوجه" مع نظيره، في حين تنشر الولايات المتحدة أسطولا من السفن الحربية في منطقة الكاريبي كجزء من عملية لمكافحة المخدرات، وفقا لواشنطن.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "في وقت معين، سأتحدث معه"، مضيفا أن مادورو "لم يكن جيدا مع الولايات المتحدة".



وسئل عما إذا كان يستبعد إرسال قوات أميركية إلى فنزويلا، فأجاب "كلا، لا أستبعد ذلك، لا أستبعد أي شيء"، وأضاف "لقد أرسلوا مئات آلاف الأشخاص من السجون إلى بلدنا".



وعقب تصريحات ترامب، أعلن مادورو أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الأميركي "وجها لوجه".



وقال مادورو ردا على رسالة من قس أميركي خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الفنزويلي العام "في الولايات المتحدة، كل من يريد التحدث مع فنزويلا سنتحدث معه وجها لوجه. دون أي مشكلة".



وأضاف "ما لا يمكننا أن نسمح به هو أن يتعرض الشعب المسيحي في فنزويلا لضربات جوية ومجازر".