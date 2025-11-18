الأخبار
رئيس الوزراء الصيني: نسعى لمزيد من التعاون مع روسيا في الطاقة والزراعة

أخبار دولية
2025-11-18 | 00:42
رئيس الوزراء الصيني: نسعى لمزيد من التعاون مع روسيا في الطاقة والزراعة
رئيس الوزراء الصيني: نسعى لمزيد من التعاون مع روسيا في الطاقة والزراعة

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمارات الأخرى.

وجاء ذلك خلال اجتماعه أمس الاثنين مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو، حيث نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي قوله لرئيس الوزراء الروسي إن الصين ترحب بالمزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا.

وأشارت شينخوا في تقريرها نقلا عن لي إلى أن الصين تأمل أيضا أن توفر روسيا المزيد من التسهيلات للشركات الصينية للاستثمار والعمل هناك.

أما ميشوستين فقال لرئيس الوزراء الصيني إن التعاون بين الجانبين أثبت مرارا صموده في وجه التحديات الخارجية.

وأضاف وفق نص الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية: "تعاوننا في مجال الطاقة ذو طبيعة استراتيجية خاصة، ويشمل قطاعات النفط والغاز والفحم والطاقة النووية".

