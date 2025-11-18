تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا يعلن قتل لواء نيجيري

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا الاثنين أنه قتل لواء نيجيريّا يقود القتال ضد الجماعات المسلحة في منطقة بحيرة تشاد المضطربة.



وفي منشور على قناة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أعلنت الجماعة أن مقاتليها قتلوا ضابطا كبيرا في الجيش النيجيري بعد كمين ناجح نصبوه لقوة عسكرية في شمال البلاد السبت.



وأرفق المنشور بصورتين إحداهما تظهر اللواء إم أوبا جالسا على الأرض والأخرى جالسا في مكتبه قبل أسره.



وإذا تم تأكيد ذلك، فإن أوبا سيكون الضابط الأعلى رتبة الذي يُقتل منذ العام 2021 في الحرب المتواصلة ضد الجهاديين في البلاد.



واختفى قائد اللواء الخامس والعشرين للجيش النيجيري في بلدة دامبوا الجمعة بعدما تعرضت قافلة للجيش لكمين نصبه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا قرب بلدة واجيركو في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.



ونفى الجيش النيجيري السبت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أسر أوبا ووصفها بأنها "روايات كاذبة"، مصرا على أنه عاد إلى القاعدة بعد الكمين الذي أسفر عن مقتل جنديين ومقاتلَين من ميليشيا تساعد الجيش في محاربة الجهاديين.



وقال مصدر استخباراتي نيجيري لوكالة فرانس برس ليل الأحد إن أوبا أُسر مع 16 جنديا وإنهم يتوقعون "السيناريو الأسوأ".



وأضاف المصدر أن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا: "ترك هاتفه المحمول لفترة كافية حتى يتمكن الجيش من الحصول على إحداثياته".



وتابع: "أجبروه على إجراء مكالمة فيديو مع صديقه... ثم أغلقوا الهاتف. هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، لكنها لم تعثر عليه".



ولم يستجب الجيش لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.



وتخوض السلطات في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، حربا منذ 16 عاما ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.



وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح حوالي مليونين في شمال شرق نيجيريا.

