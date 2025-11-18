الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: الاتفاق بين فرنسا وأوكرانيا بشأن المقاتلات رافال يؤجج الحرب

أخبار دولية
2025-11-18 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: الاتفاق بين فرنسا وأوكرانيا بشأن المقاتلات رافال يؤجج الحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: الاتفاق بين فرنسا وأوكرانيا بشأن المقاتلات رافال يؤجج الحرب

نددت روسيا بتوقيع باريس وكييف اتفاقا لتزويد أوكرانيا بنحو مئة مقاتلة من طراز "رافال"، معتبرة أن الخطوة "تؤجج" الحرب.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال طرحته فرانس برس: "باريس لا تساهم بأي شكل كان في السلام، بل تؤجج العسكرة والمواقف المؤيدة للحرب".
 

أخبار دولية

الاتفاق

فرنسا

وأوكرانيا

المقاتلات

رافال

الحرب

LBCI التالي
فلاي دبي توقع طلبية لشراء 150 طائرة إيرباص بقيمة 24 مليار دولار
الأردن يعتبر تصريحات بن غفير الداعية لاعتقال عباس "تهديدا واضحا" للقيادة الفلسطينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

زيلينسكي: أوكرانيا طلبت 100 مقاتلة رافال من فرنسا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

الكرملين: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

ترمب: سننهي الحروب مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية وسننسق مع الكونغرس بشأن ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-15

القناة 13 الإسرائيلية: خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدما بشأن تنفيذ الاتفاق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:01

هجوم دهس وطعن وقع في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
09:59

عطل طرأ على منصات رئيسية على الإنترنت

LBCI
أخبار دولية
09:39

مسؤول في الإدارة الأميركية: توقعات بإبرام الولايات المتحدة والسعودية اتفاقات في الدفاع والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
09:14

زيلينسكي يزور تركيا الأربعاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-14

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:29

الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي

LBCI
أخبار لبنان
07:17

اعتداءات إسرائيل على طاولة بحث بين اليونيفيل ولجنة الخارجية النيابية في الناقورة

LBCI
أخبار دولية
07:16

رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
06:19

لقاء مرتقب في البيت الأبيض بين ترامب ومحمد بن سلمان… وصفقة إف-35 على الطاولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:16

الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:11

"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
خبر عاجل
05:19

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:21

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More