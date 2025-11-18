الكرملين: الاتفاق بين فرنسا وأوكرانيا بشأن المقاتلات رافال يؤجج الحرب

نددت روسيا بتوقيع باريس وكييف اتفاقا لتزويد أوكرانيا بنحو مئة مقاتلة من طراز "رافال"، معتبرة أن الخطوة "تؤجج" الحرب.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال طرحته فرانس برس: "باريس لا تساهم بأي شكل كان في السلام، بل تؤجج العسكرة والمواقف المؤيدة للحرب".