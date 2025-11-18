الأردن يعتبر تصريحات بن غفير الداعية لاعتقال عباس "تهديدا واضحا" للقيادة الفلسطينية

دانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا الى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين فلسطينيين، معتبرة أنها "تهديد واضح" لقيادة الشعب الفلسطيني.وقالت الوزارة في بيان إنها "تدين بأشدّ العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن بن غفير التي تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية"، معتبرة أنها "تعدٍّ سافر وتهديد واضح لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريض مباشر غير مقبول".وقال بن غفير الإثنين أمام صحافيين موجها كلامه الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا سرّعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الأمم المتحدة، عليك ان تأمر باغتيالات محدّدة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وهم إرهابيون على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال ابو مازن".كما دانت الخارجية الأردنية "الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده"، وذلك في أعقاب هجوم آخر شنه مستوطنون على قرية فلسطينية.وحذّر المتحدث الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي من "عواقب هذه الإجراءات التي تُنذِر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها".