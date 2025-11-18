بلجيكا توقف 8 أشخاص بشبهة التخطيط لقتل مدعي عام بروكسل

أعلنت السلطات البلجيكية توقيف ثمانية أشخاص على خلفية مخطط يُشتبه في ارتباطه بالمخدرات لاغتيال المدعي العام في بروكسل جوليان موانيل.



وأفاد مكتب المدعي العام الفدرالي بأن الشرطة اعتقلت هؤلاء الأشخاص خلال 18 عملية مداهمة جرت بمعظمها في العاصمة، بعد تحقيق استمر أشهرا.



وقال في بيان: "يبدو أن للمشتبه بهم الرئيسيين سجلات جنائية تتعلق بالاتجار المنظم بالمخدرات. ويُعتقد أنهم نشطون في عالم الجريمة الألباني".



وذكر أن المشتبه بهم يخضعون للاستجواب قبل مثولهم أمام القاضي.



أعلنت السلطات أنها بدأت تحقيقاتها في تموز بعد إطلاعها على مخطط لاغتيال موانيل.



ومع ذلك، قال مكتب المدعي العام الفدرالي إنه من السابق لأوانه "تأكيد أو نفي" المخطط.



وقالت المدعية الفدرالية آن فرانسن: "يُظهر هذا التحقيق مرة أخرى الضرورة القصوى لتوفير حماية أفضل لضباط الشرطة والقضاة الذين يُكافحون الجريمة المنظمة يوميا".



وتقع بلجيكا على الساحل الشمالي الغربي للبر الرئيسي الأوروبي، وأصبحت مركزا للعصابات الإجرامية التي تُهرّب المخدرات إلى القارة.



وشهدت بروكسل مؤخرا زيادة في جرائم الأسلحة المرتبطة بالنزاعات بين عصابات المخدرات المتنافسة، وهي ظاهرةٌ كانت تسجل بشكل رئيسي من قبل في مدينة أنتويرب الساحلية.



تولى موانيل، المدعي العام الفدرالي السابق، منصبه رئيسا لمكتب بروكسل في مطلع 2025. ويعيش تحت حماية مُشددة منذ أشهر عدة.

