الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلجيكا توقف 8 أشخاص بشبهة التخطيط لقتل مدعي عام بروكسل
أخبار دولية
2025-11-18 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلجيكا توقف 8 أشخاص بشبهة التخطيط لقتل مدعي عام بروكسل
أعلنت السلطات البلجيكية توقيف ثمانية أشخاص على خلفية مخطط يُشتبه في ارتباطه بالمخدرات لاغتيال المدعي العام في بروكسل جوليان موانيل.
وأفاد مكتب المدعي العام الفدرالي بأن الشرطة اعتقلت هؤلاء الأشخاص خلال 18 عملية مداهمة جرت بمعظمها في العاصمة، بعد تحقيق استمر أشهرا.
وقال في بيان: "يبدو أن للمشتبه بهم الرئيسيين سجلات جنائية تتعلق بالاتجار المنظم بالمخدرات. ويُعتقد أنهم نشطون في عالم الجريمة الألباني".
وذكر أن المشتبه بهم يخضعون للاستجواب قبل مثولهم أمام القاضي.
أعلنت السلطات أنها بدأت تحقيقاتها في تموز بعد إطلاعها على مخطط لاغتيال موانيل.
ومع ذلك، قال مكتب المدعي العام الفدرالي إنه من السابق لأوانه "تأكيد أو نفي" المخطط.
وقالت المدعية الفدرالية آن فرانسن: "يُظهر هذا التحقيق مرة أخرى الضرورة القصوى لتوفير حماية أفضل لضباط الشرطة والقضاة الذين يُكافحون الجريمة المنظمة يوميا".
وتقع بلجيكا على الساحل الشمالي الغربي للبر الرئيسي الأوروبي، وأصبحت مركزا للعصابات الإجرامية التي تُهرّب المخدرات إلى القارة.
وشهدت بروكسل مؤخرا زيادة في جرائم الأسلحة المرتبطة بالنزاعات بين عصابات المخدرات المتنافسة، وهي ظاهرةٌ كانت تسجل بشكل رئيسي من قبل في مدينة أنتويرب الساحلية.
تولى موانيل، المدعي العام الفدرالي السابق، منصبه رئيسا لمكتب بروكسل في مطلع 2025. ويعيش تحت حماية مُشددة منذ أشهر عدة.
أخبار دولية
بلجيكا
قتلـ مدعي عام
بروكسل
التالي
هجوم أوكراني يلحق أضرارا بمحطتي طاقة في منطقة سيطرة روسيا في دونيتسك
ترامب يعلن تأييده توجيه ضربات أميركية ضد كارتلات المخدرات في المكسيك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-02
توقيف شاب سوري في ألمانيا بشبهة التخطيط لهجوم في برلين
أخبار دولية
2025-11-02
توقيف شاب سوري في ألمانيا بشبهة التخطيط لهجوم في برلين
0
أخبار دولية
2025-09-18
الشرطة البريطانية: توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة التجسس لصالح روسيا
أخبار دولية
2025-09-18
الشرطة البريطانية: توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة التجسس لصالح روسيا
0
أخبار لبنان
2025-10-04
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع ولن نصمت... ونطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب
أخبار لبنان
2025-10-04
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع ولن نصمت... ونطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب
0
آخر الأخبار
2025-11-06
رويترز: توقف عمليات مطار بروكسل مؤقتا بسبب رصد طائرة بدون طيار
آخر الأخبار
2025-11-06
رويترز: توقف عمليات مطار بروكسل مؤقتا بسبب رصد طائرة بدون طيار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:01
هجوم دهس وطعن وقع في الضفة الغربية
أخبار دولية
10:01
هجوم دهس وطعن وقع في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
09:59
عطل طرأ على منصات رئيسية على الإنترنت
أخبار دولية
09:59
عطل طرأ على منصات رئيسية على الإنترنت
0
أخبار دولية
09:39
مسؤول في الإدارة الأميركية: توقعات بإبرام الولايات المتحدة والسعودية اتفاقات في الدفاع والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي
أخبار دولية
09:39
مسؤول في الإدارة الأميركية: توقعات بإبرام الولايات المتحدة والسعودية اتفاقات في الدفاع والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي
0
أخبار دولية
09:14
زيلينسكي يزور تركيا الأربعاء
أخبار دولية
09:14
زيلينسكي يزور تركيا الأربعاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
0
أخبار لبنان
2025-10-06
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
2025-10-06
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
0
أمن وقضاء
2025-11-14
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
2025-11-14
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:29
الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي
أخبار لبنان
07:29
الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي
0
أخبار لبنان
07:17
اعتداءات إسرائيل على طاولة بحث بين اليونيفيل ولجنة الخارجية النيابية في الناقورة
أخبار لبنان
07:17
اعتداءات إسرائيل على طاولة بحث بين اليونيفيل ولجنة الخارجية النيابية في الناقورة
0
أخبار دولية
07:16
رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض
أخبار دولية
07:16
رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض
0
أخبار دولية
06:19
لقاء مرتقب في البيت الأبيض بين ترامب ومحمد بن سلمان… وصفقة إف-35 على الطاولة
أخبار دولية
06:19
لقاء مرتقب في البيت الأبيض بين ترامب ومحمد بن سلمان… وصفقة إف-35 على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:16
الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب
تقارير نشرة الاخبار
06:16
الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب
0
تقارير نشرة الاخبار
06:11
"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات
تقارير نشرة الاخبار
06:11
"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
2
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
3
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
4
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
6
خبر عاجل
05:19
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
خبر عاجل
05:19
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
8
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More