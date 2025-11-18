إصابة مصور من قناة "الجزيرة" بالرصاص أثناء تغطية تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة

أُصيب مصوّر من قناة "الجزيرة" بالرصاص الحي خلال تفريق الجيش الإسرائيليّ تظاهرة نظمها نازحون فلسطينيون قرب مخيم نور شمس للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلّة، حسب ما أفادت القناة القطرية وصحافيون من وكالة فرانس برس.



وقالت القناة في بيان عبر موقعها الرسميّ إنّ "مصوّر الجزيرة فادي ياسين أُصيب بجروح في ساقيه بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء تأديته عمله قرب مخيم نور شمس في طولكرم".



وأفاد صحافيو فرانس برس بأنّ ياسين كان ضمن حشد يضم نحو 150 من سكان المخيم عندما أُصيب، قبل نقله بسيارة إسعاف.



وقال ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الله نعيرات إن "حالته مستقرة وتمكنا من السيطرة على النزيف".



وأوضح أنّ "رصاصة اخترقت ساقه اليمنى وخرجت من الجهة الثانية وصولا لساقه اليسرى".



وحسب مراسلي فرانس برس، سُمع دوي طلقات من داخل المخيم ثم سقط الصحافيّ أرضًا، قبل أن يبدأ الجنود بتفريق التظاهرة ويحتجزوا لفترة وجيزة مصوّر قناة رؤيا الأردنية محمود فوزي واثنين من المتظاهرين.



وردا على استفسار من فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من الأمر وسيقدّم معلومات عند توفرها.



ونظّم سكان مخيم نور شمس التظاهرة للمطالبة بالعودة إلى منازلهم داخل المخيم، التي غادروها في أواخر كانون الثاني بعد عملية عسكرية إسرائيلية موسّعة حملت اسم "السور الحديدي"، ونُشرت خلالها دبابات في عدة مناطق في الضفة للمرة الأولى منذ نهاية الانتفاضة الثانية.