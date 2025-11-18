هجوم دهس وطعن وقع في الضفة الغربية

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم دهس وطعن وقع في الضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش وخدمة الإسعاف في إسرائيل.



ووصفته السلطات بأنه هجوم إرهابيّ.



وقال الجيش، في بيان، إنّ جنوده قتلوا مهاجمَين، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.