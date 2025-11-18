زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو: فنزويلا على أعتاب "عهد جديد"

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن بلادها تقف "على أعتاب عهد جديد" من دون الرئيس نيكولاس مادورو، في ظل انتشار سفن حربية أميركية قبالة السواحل الفنزويلية.



وتأتي تصريحات ماتشادو، الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025 والمتوارية عن الأنظار منذ طعنها في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في وقت تتهم واشنطن مادورو بقيادة كارتل مخدرات وتنفّذ ضربات ضد قوارب تقول إنها تشتبه بارتباطها بالاتجار بالمخدرات وأسفرت عن عشرات القتلى.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أخيرا إن أيام مادورو معدودة، رافضا استبعاد إرسال قوات برية مع إبدائه في الوقت نفسه استعداده للحوار.



وقالت ماتشادو في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إن "إساءة استخدام السلطة من قبل النظام توشك على نهايتها".



وتعهّدت بإجراء انتخابات "آمنة ومن دون تلاعب" في مرحلة ما بعد مادورو، معتبرة أن فنزويلا "لن تنهض بشكل كامل إلا عندما يُحاسب الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أمام القانون وأمام التاريخ".