رئيس وزراء إسبانيا: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو اعتبارا من "الشهر المقبل" لدعم المجهود الحربي لكييف في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ شباط 2022.



وقال سانشيز في مستهل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدريد: "أبلغتُ الرئيس زيلينسكي أن إسبانيا ستُخصص الشهر المقبل برنامج دعم عسكري جديد لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو".