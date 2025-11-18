ترامب يشدد على ألا علاقة له بجرائم ابستين الجنسية

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي علاقة له بجيفري إبستين، في وقت يُتوقع أن يُصوّت أعضاء الكونغرس الأميركي على نشر ملفات تتعلق برجل الأعمال الأميركي المدان بارتكاب جرائم جنسية.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض: "في ما يتعلق بملفات إبستين... لا علاقة لي بجيفري إبستين. طردتُه من ناديَّ قبل سنوات طويلة لأنني كنتُ أرى فيه منحرفا مريضا".