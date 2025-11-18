لقاء أميركيّ سعوديّ في البيت الابيض

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة في حين تعهد ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان بزيادة الاستثمار إلى تريليون دولار.



وأعلن، خلال اجتماعه في البيض الأبيض مع ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، إنّ الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق دفاعيّ مع المملكة.



وأعلن ولي العهد السعوديّ اهتمامه بعدد من القطاعات الأميركية من بينها الذكاء الاصطناعيّ.



كما أعلن أنّه تحدث مع ولي العهد السعوديّ في شأن اتفاقيات إبراهيم معبرًا عن اعتقاده بأنه تلقى ردًا إيجابيًا.



وقال ولي العهد للصحافيين: "إنّ السعودية تريد أن تكون جزءًا من هذه الاتفاقات، التي تنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنّها تريد أيضًا التأكد من إقامة مسار واضح نحو حل

الدولتين".



وأعرب ولي العهد السعوديّ عن رغبته في المضيّ نحو الاعتراف بإسرائيل "في أقرب وقت ممكن".



واعتبر أنّ قتل الصحافيّ جمال خاشقجي على يد عناصر سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول كان "خطأ كبيرًا".



أمّا ترامب فرأى أنّ خاشقجي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة وكاتب مقال في صحيفة واشنطن بوست، كان "مثيرًا للجدل للغاية".



وقال: "كثيرون لم يكونوا معجبين بهذا السيد الذي تتحدثون عنه".



وأضاف: "أكنتم معجبين به أم لا، حدثت أمور، لكنه (في إشارة الى بن سلمان) لم يكن على علم بأي شيء".



أمّا في شأن الاتفاقات النووية، فأوضح ترامب أنه يرى إمكان إبرام صفقة نووية مدنية مع السعودية.



وقال إنّ الإيرانيون يريدون إبرام صفقة رغم أنهم لا يقولون ذلك.



وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات إف-35 للسعودية في إطار اتفاق مماثل للذي عقدته مع إسرائيل.



وأعرب عن اعتقاده بـ"أنهما في مستوى يسمح لهما بالحصول على أفضل طائرات إف-35".



وأكّد ترامب أنّ ولي العهد طلب رفع العقوبات عن سوريا.



ولفت إلى أنّه يفضّل التخلص من رئيس الاحتياطيّ الفيدراليّ "فقد أثر على قطاع الإسكان بشكل سلبيّ".



