مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على نص يتيح نشر وثائق التحقيق بقضية إبستين

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون أقره مجلس النواب يأمر بنشر ملفات فدرالية تتعلق بجيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي أثارت إحدى أكبر الفضائح في البلاد.



واتفق أعضاء الغرفة العليا في الكونغرس بالإجماع، أي من دون الحاجة إلى تصويت، على إقرار مشروع القانون بمجرد إحالته من مجلس النواب، ورفعه من دون مناقشة إلى الرئيس دونالد ترامب الذي تعهد توقيعه ليصبح قانونا نافذا.